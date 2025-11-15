موكب نائب الرئيس الأمريكي يتعرض لحادث

وقالت سلطات مدينة نوكسفيل في بيان إن "الحادث الذي وقع في ماريفيل، على بعد نحو 17 ميلا (27 كيلومترا) جنوب نوكسفيل، أصيب خلاله جندي بالولاية وضابط يستقل دراجة نارية من ماريفيل".وتم نقل الرجلين إلى المستشفى. ولم ينشر المسؤولون على الفور معلومات حول حالة الجندي.وأكدت كاثرين بيرس العميلة المقيمة بجهاز الأمريكية والمسؤولة في نوكسفيل أن الجهاز يراقب الوضع عن كثب.وأضافت في بيان أن "سلامة وحركة الأشخاص الذين نحميهم لم تتأثر بهذا الحادث".وبدأت دورية في التحقيق في الحادث.