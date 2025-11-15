الخارجية الأوكرانية: هجوم روسي جديد على كييف اسفر عن مقتل واصابة 25 مدنيا

وقال سيبيها في تصريح تابعته ، إن " شنّت صباح اليوم هجومًا صاروخيًا ومسيّرات عنيفًا على العاصمة ، أسفر عن مقتل شخصٍ واحد وإصابة 24 آخرين، بينهم امرأة حامل وطفل يبلغ من العمر عشرة أعوام".وأوضح سيبيها أنّ "الهجوم استهدف منازل سكنية ومستشفيات ومنشآت للطاقة وبنية تحتية مدنية، ما أدى إلى تضرّر نحو 30 مبنى سكنيًا"، مشيرا الى انه "عاد إلى بلاده صباحًا بعد زيارة لكندا والمملكة المتحدة".وأكد على "ضرورة الإسراع في تنفيذ القرارات القوية التي نوقشت خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، بما في ذلك زيادة الدعم الدفاعي لأوكرانيا واتخاذ خطوات جديدة للضغط على روسيا، خاصة فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمّدة".وشدّد سيبيها على أنّ "مواصلة روسيا استهداف المدنيين لن تقودها إلى أي مكان سوى "، متعهّدًا "بتحقيق العدالة عن جميع الجرائم الروسية".