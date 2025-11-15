إعلام تركي: أردوغان يعطي لجنة برلمانية الضوء الأخضر لزيارة أوجلان

وذكر الكاتب الصحفي في عموده بصحيفة "حريت" معلقا على الاجتماع الأخير بين وزعيم حزب دولت بهجلي أنه "تمت مراجعة خارطة طريق عملية " خالية من الإرهاب" بالكامل، وتوصل الطرفان إلى اتفاق تام على مواصلة الجهود بقوة".وأضاف أنه خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، تم التعبير عن معارضة قاعدة الحزب لزيارة ، معتبرين إياها "عبئا لا يحتمل".ورد أردوغان قائلا: "لن نحمل حزبنا عبئا لا يستطيع تحمله". لكنه مع ذلك أجاز الزيارة، مما يفسر على أنه إعطاء الضوء الأخضر النهائي.وأعرب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي عن دعمه الكامل للزيارة، مؤكدا أنها ستكون "إيجابية" في إطار المبادرة السياسية الجديدة التي أطلقتها الحكومة تحت شعار "تركيا خالية من الإرهاب".وأشار بهجلي إلى أن أوجلان "أوفى بوعوده حتى الآن"، مما يعزز الثقة في استمرار الحوار.ومع تبدد التوترات بعد لقاء أردوغان وبهجلي، يبدو أن زيارة إلى سجن إمرالي أصبحت أمرا محسوما، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات ضمن الجهود الرامية لحل القضية الكردية سلميا.