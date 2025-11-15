واشنطن تفكر بصفقة لبيع مقاتلات F-35 للسعودية.. هذه التفاصيل

وأضاف للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية: "يريدون شراء الكثير من المقاتلات".وتابع: "أنظر في الأمر. لقد طلبوا مني النظر فيه. يريدون شراء الكثير من ، لكنهم في الواقع يريدون شراء أكثر من ذلك… طائرات مقاتلة".وتأتي الصفقة المحتملة بينما يعتزم ترامب استقبال ولي عهد في الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يوقعا اتفاقيات اقتصادية ودفاعية.وعند سؤاله عن المحادثات، قال ترامب للصحفيين إنها "أكثر من مجرد لقاء، نحن نكرّم" السعودية.وجدد أمله في انضمام قريبًا إلى اتفاقيات إبراهيم، التي أفضت إلى تطبيع العلاقات بين وعدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.وتتمسك الرياض بعدم اتخاذ هذه الخطوة في غياب اتفاق بشأن خارطة طريق تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.وأثار تقرير استخباراتي صادر عن الأميركية (البنتاغون) مخاوف بشأن صفقة إف-35 المحتملة، محذرًا من أن قد تحصل على تكنولوجيا الطائرة في حال إتمام البيع، وفق ما نقلته صحيفة تايمز يوم الخميس عن مصادر مطلعة على التقييم.