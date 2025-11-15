كيف تحمي متاجر برلين اللحوم والأسماك من السرقة؟.. ملصقات انذار

وتلصق الآن ملصقات صفراء تحمل عبارة "منتج محمي - انزع الملصق قبل التسخين". لا يقتصر هذا الملصق على منتجات القهوة بل يشمل أيضا المنتجات المبردة مثل اللحم البقري والأسماك والسوشي.وقال ممثل سلسلة Lidl لمتاجر التجزئة لصحيفة " ": "لمنع السرقة، نستخدم أساليب متعارفا عليها، مثل الحماية الفردية للأغراض. هذه ممارسة شائعة في قطاع التجزئة في جميع أنحاء ".وأعلنت السلسلة في وقت سابق أن الحماية تطبق على "منتجات باهظة الثمن وهشة بشكل خاص". ولم توضح الشركة سبب تغطية لحوم الأبقار الآن.وقال المتحدث باسم الشركة "يرجى تفهم أننا لا نرغب في تقديم تفاصيل إضافية حول السرقات أو أنظمة الأمن في متاجرنا".وتم تسجيل أكثر من 400 ألف حادثة سرقة متاجر في ألمانيا العام الماضي، وبلغ إجمالي الخسائر نحو 3 مليارات يورو. وهذا الرقم أقل من عام 2023، ولكنه لا يزال أعلى من السنوات السابقة. كما يقدر بعض الخبراء أيضا وقوع حوالي 100 ألف سرقة غير مكتشفة يوميا.