قلق بعد تسجيل وفاة بإنفلونزا الطيور "إتش5 إن1".. سلالة جديدة وتكتم خطير

وقال مسؤولو في لويزيانا إن المريض، الذي لم تتحدد هويته، دخل المستشفى في 18 ديسمبر/ كانون الأول بعد مخالطته دجاجا وطيورا برية.وأضاف المسؤولون أن عمر المريض يناهز 65 عاما ويعاني من مشكلات صحية، مما جعله أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة.وتشير بيانات إلى أن ما يقرب من 70 شخصا أصيبوا في بفيروس إنفلونزا الطيور منذ أبريل/ نيسان، معظمهم من المزارعين، حيث انتشر الفيروس بين الدواجن وقطعان الأبقار المنتجة للألبان.وقال المسؤولون الاتحاديون ومسؤولو الولايات إن المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس بسبب الفيروس لا تزال منخفضة.كما تفيد بيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن تفشي إنفلونزا الطيور المستمر، الذي بدأ ظهوره في الدواجن في 2022، أدى إلى نفوق ما يقرب من 130 مليونا من الطيور البرية والدواجن وأصاب 917 من قطعان الأبقار المنتجة للألبان.وأظهر تحليل الفيروس المأخوذ من مريض لويزيانا أنه ينتمي إلى النمط الجيني دي1.1، وهو النوع نفسه الذي اكتُشف في الآونة الأخيرة في الطيور البرية والدواجن ، بالإضافة إلى إصابة حادة اكتشفت مؤخرا لدى أحد المراهقين في مقاطعة بكندا.ويختلف هذا النمط عن النمط الجيني بي30.3 المنتشر حاليا في الأبقار المنتجة للألبان في الولايات المتحدة، والذي ارتبط في الغالب بأعراض خفيفة في الحالات البشرية بما في ذلك التهاب الملتحمة أو العين الوردية.وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن المخاطر التي يتعرض لها عامة الناس لا تزال منخفضة.ويبحث الخبراء عن علامات تشير إلى أن الفيروس يكتسب القدرة على الانتشار بسهولة من شخص لآخر، لكن المراكز قالت إنه لا يوجد دليل على ذلك.وقال مسؤولو الصحة في لويزيانا في بيان إن الأشخاص الذين يعملون مع الطيور والدواجن والأبقار، أو الذين يخالطونها لأغراض ترفيهية، معرضون لخطر أكبر.وقال العديد من الخبراء إن الوفاة مثيرة للقلق، ولكنها لم تكن مفاجئة.وقالت نوزو، عالمة الأوبئة ومديرة مركز الأوبئة في "هذا تذكير مأساوي لما ظل الخبراء يحذرون منه منذ أشهر، وهو أن فيروس (إتش5 إن1) فيروس قاتل".