العراقيون في المرتبة الخامسة بشراء العقارات التركية.. 126 منزلاً خلال الشهرين الماضيين

وذكرت ، أن "مبيعات المنازل في انخفضت بنسبة 0.5٪ في تشرين الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبلغت 164 ألف و 306 منزلاً".وأضافت أن "مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 0.8% في تشرين الأول مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 2106، وشكلت مبيعات الأجانب 1.3٪ من إجمالي مبيعات المنازل في تشرين الأول".وتابعت، أن "الروس تصدروا باقي الدول كأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول وبعدد 315 منزلاً، وجاء الألمان بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 191 منزلاً، وجاءت ثالثاً بـ 172 منزلاً، وتلاها أوكرانيا بالمرتبة الرابعة بـ 171 منزلاً، وتلاه العراقيون بالمرتبة الخامسة 126 منزلاً".وبينت الهيئة: "فقد جاءت أذربيجان بالمرتبة السادسة 96 منزلاً، وجاءت فلسطين السابعة بـ 69 منزلا، فيما حلت ثامنا بـ 66 منزلاً، تاسعا بـ 59 منزلا المملكة المتحدة عاشراً 58 منزلاً".