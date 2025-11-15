Alsumaria Tv
العراقيون في المرتبة الخامسة بشراء العقارات التركية.. 126 منزلاً خلال الشهرين الماضيين

دوليات

2025-11-15 | 11:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراقيون في المرتبة الخامسة بشراء العقارات التركية.. 126 منزلاً خلال الشهرين الماضيين
96 شوهد

جاء العراقيون في المرتبة الخامسة من بين أكثر الجنسيات شراءً للعقارات التركية خلال تشرين الأول الماضي.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية، أن "مبيعات المنازل في تركيا انخفضت بنسبة 0.5٪ في تشرين الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبلغت 164 ألف و 306 منزلاً".

وأضافت أن "مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 0.8% في تشرين الأول مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 2106، وشكلت مبيعات الأجانب 1.3٪ من إجمالي مبيعات المنازل في تشرين الأول".

وتابعت، أن "الروس تصدروا باقي الدول كأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر تشرين الأول وبعدد 315 منزلاً، وجاء الألمان بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 191 منزلاً، وجاءت إيران ثالثاً بـ 172 منزلاً، وتلاها أوكرانيا بالمرتبة الرابعة بـ 171 منزلاً، وتلاه العراقيون بالمرتبة الخامسة 126 منزلاً".

وبينت الهيئة: "فقد جاءت أذربيجان بالمرتبة السادسة 96 منزلاً، وجاءت فلسطين السابعة بـ 69 منزلا، فيما حلت الصين ثامنا بـ 66 منزلاً، بعدها أفغانستان تاسعا بـ 59 منزلا المملكة المتحدة عاشراً 58 منزلاً".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
