ترامب يتهم عمدة لندن: شخص حقير يتسامح مع الجريمة

اتهم الرئيس الأمريكي ، في حديث تلفزيوني، العاصمة البريطانية بالفشل والتقاعس في التصرف على خلفية ارتفاع معدلات الجريمة في .





وأكد ترامب أن أي شخص في لندن اليوم ممكن أن يتعرض لهجوم بسكين أو "ما هو أسوأ"، وأشار ترامب إلى أن قيادة خان للعاصمة البريطانية، كانت بمثابة الكارثة على هذه المدينة.



وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنه رجل مقزز يغض النظر عن استفحال الجريمة. في لندن، كما في ، هناك مناطق لا ترغب الشرطة حتى بالاقتراب منها ".



وكانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت في وقت سابق أن مقر إقامة البريطاني في داونينغ ستريت في لندن، في حالة يرثى لها: هناك تنتشر الروائح الكريهة، ومشاكل في التدفئة، وتتجول الفئران في الطابق السفلي.

وفي سبتمبر الماضي، انتقد ترامب في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، سياسة الهجرة في أوروبا بشكل عام وفي بشكل خاص.



وأشار ترامب إلى أن "لندن تريد التحول إلى الإسلامية"، في تلميح إلى ازدياد عدد هناك.



من جانبه، اتهم لندن ، الرئيس الأمريكي ترامب بتأجيج سياسات اليمين المتطرف الانقسامية في العالم، مؤكدا أن مواجهة هذه السياسات تتطلب وحدة دولية.



وفي مايو عام 2016، فاز صادق خان (من مواليد عام 1970 وهو سياسي بريطاني من أصل باكستاني) بمنصب عمدة لندن عن ليكون أول بريطاني مسلم يتسلم منصب عمدة مدينة لندن.