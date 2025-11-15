سوريا.. الجيش الإسرائيلي يتوغل بأطراف قرية في ريف درعا

وأوضح رئيس مجلس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود في تصريح صحفي أن الدورية تسللت بشكل مفاجئ لعشرات الأمتار داخل الأراضي الزراعية المحاذية للحدود السورية الإسرائيلية، وأطلقت النار باتجاه محيط القرية قبل أن تتراجع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار مباشرة، لكنه (التوغل) أثار حالة من الذعر بين الأهالي.وأشار محمود إلى أن هذه الاعتداءات ليست الأولى، إذ شهدت المنطقة في الفترة الماضية استفزازات مماثلة، مؤكدا أن الأهالي يتمتعون بالوعي والتماسك، مؤكدا أن هناك تنسيقا دائما مع الجهات المحلية ولجان الرصد لضمان التعامل مع أي خرق محتمل.