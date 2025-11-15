في باريس.. إنذار بوجود قنبلة يخلي شبكة تلفزيونية

أسفر بوجود قنبلة داخل مبنى شبكة "إر إم سي بي إف أم تي في" الفرنسية، عن انقطاع البث المباشر، وإخلاء المبنى، بعد ظهر السبت في العاصمة .





وذكرت صحيفة "لو باريزيان"، أن البث المباشر انقطع الساعة 3:19 مساء بتوقيت ، بعد ورود إنذار بوجود قنبلة داخل مقر المحطة.



وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة تدخلت بعد ادعاء أحد المستخدمين على الإنترنت أن المبنى سينفجر عند الساعة الثالثة والربع عصرا.



وأنشأت الشرطة محيطا أمنيا حول المبنى، ونشرت فرق تفكيك المتفجرات، والكلاب البوليسية للتحقق داخل المبنى وحوله. وذكرت "بي إف "، السبت، في حسابها على منصة "إكس": "تم إخلاء مكتبنا إثر أمني. قوات الأمن موجودة في المكان لإجراء عملية التفتيش والتحقق. برامجنا تتعرض حاليًا لاضطراب مؤقت على جميع قنوات "إر إم سي بي إف أم". فرقنا تعمل على استعادة البث في أقرب وقت ممكن. نشكركم على تفهمكم".وذكرت صحيفة "لو باريزيان"، أن البث المباشر انقطع الساعة 3:19 مساء بتوقيت ، بعد ورود إنذار بوجود قنبلة داخل مقر المحطة.وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة تدخلت بعد ادعاء أحد المستخدمين على الإنترنت أن المبنى سينفجر عند الساعة الثالثة والربع عصرا.وأنشأت الشرطة محيطا أمنيا حول المبنى، ونشرت فرق تفكيك المتفجرات، والكلاب البوليسية للتحقق داخل المبنى وحوله.

وبعد ذلك، أوضحت القناة في حسابها على منصة "إكس" أن إنذار القنبلة قد رفع، مضيفة: "بعد تدخل قوات الأمن عاد عدد من فرقنا إلى المكاتب، وستستأنف قنوات "إم سي بي إف أم تي في" برامجها تدريجيا".



ولم يكشف بعد عن أي تفاصيل حول مصدر التهديد، أو عن أي توقيفات محتملة.