استنساخ توقيع ترامب يحرج الحكومة الأمريكية.. هذه القصة

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استنساخا في توقيعات أوامر التي أصدرها على 7 رجال، في 7 الجاري، مما أثار شكوك بأن ترامب وقع مرة واحدة، ثم تم استنساخ التوقيع في بيانات العفو الأخرى، وهو ما يعتبر خطأ فادحا.

ونسب مسؤولون في الأمر إلى "خطأ تقني" ومشاكل في التوظيف، مؤكدين وفق وكالة "أسوشيتد " أن ترامب وقع جميع أوامر العفو بنفسه يدويا.



وقال المتحدث باسم وزارة العدل، تشاد جيلمارتن: "تم تحديث الموقع بعد خطأ تقني حيث تم تحميل أحد التوقيعات التي وقعها الرئيس شخصيا عدة مرات عن طريق الخطأ بسبب مشاكل لدى الموظفين نتيجة الإغلاق الديمقراطيين".



وأضاف: "لا توجد قصة هنا سوى أن الرئيس وقع 7 أوامر عفو، ونشرت وزارة العدل هذه الأوامر 7 مع 7 توقيعات فريدة على موقعنا الإلكتروني".

من جهتها، كتبت المتحدثة باسم أبيغيل في رسالة بالبريد الإلكتروني: "ترامب وقع كل واحد من هذه الأوامر يدويا كما يفعل مع جميع أوامر العفو".



وجاءت هذه الأخطاء بعد حملة من إدارة ترامب تشكك فيها من صلاحية أوامر العفو التي أصدرها ، والتي كانت في الأحيان كثيرة موقعه بواسطة جهاز توقيع آلي.



وغالبا ما يظهر ترامب أثناء توقيع الأوامر التنفيذية باستخدام قلم ماركر خلال المؤتمرات الصحفية بعد الظهر.



وفي وقت سابق، أصدر ترامب أمرا بالعفو عن تشانغبنغ ، الذي كان رئيس التنفيذية لشركة "باينانس"، لكن ترامب قال لاحقا إنه لا يعرف من هو تشاو، مما أثار موجة من التساؤلات.