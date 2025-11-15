ترامب يدفع بحاملة طائرات إلى المياه القريبة من فنزويلا

أفادت بذلك صحيفة تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، وذكرت بأنه من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات الأمريكية إلى المياه القريبة من فنزويلا في الأيام المقبلة.وقالت الصحيفة: "قدم له عرضا من شأنه أن يمنح فعليا الحق في معظم (احتياطيات النفط) دون إلى العمل العسكري. لكن ألغى تلك المفاوضات" على الرغم من أن مسؤولا كبيرا في ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا:" إن المحادثات لم تتوقف تماما وأن نشر حاملة الطائرات كان وسيلة للضغط على مادورو".وفي الفترة بين شهري سبتمبر ونوفمبر، استخدمت الولايات المتحدة جيشها مرت عديدة لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا. إلا أن الأمريكي شكك في قانونية هذه العمليات دون موافقته.