إيران تؤكد: لا توجد أي خطة للتفاوض مع الولايات المتحدة

جاء ذلك في تصريحات لعزيزي الذي أوضح أنه "في الظروف الراهنة، لا يجري أي نوع من المفاوضات بين والولايات المتحدة، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، ولا بوساطة ولا من دون وساطة".وأضاف عزيزي أنه "بالنظر إلى المسار الذي يتبعه الأمريكيون خلال هذه الفترة، فإن التفاوض معهم لن يكون سوى مضيعة للوقت ولن يحقق لنا أي نتيجة"، مؤكدا أنه "لذلك، لا نملك أي خطة للتفاوض ولا يتم اتخاذ أي نية في هذا الاتجاه".وشدد على أن "ما تطرحه تحت عنوان التفاوض يشبه أكثر الإملاء وفرض الأوامر".واعتبر أن "أي دولة، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تتمتع بالاقتدار الوطني والشعب الكبير والدعم الشعبي، لا يمكن أن تقبل الدخول في مثل هذا النوع من المفاوضات".يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة توترا متصاعدا، حيث ترفض بشكل قاطع أي مفاوضات تحت ما تعتبره شروطا أمريكية مفروضة.