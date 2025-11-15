روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة أوكرانية فوق أراضيها

وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، إنه "خلال الفترة من الساعة 19:00 حتى الساعة 23:00 بتوقيت اعترضت ودمرت وسائل الدفاع الجوي 36 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف و12 طائرة فوق و3 طائرات في كل من مقاطعة فورونيج وجمهورية وطائرة أخرى فوق مقاطعة .وفي وقت سابق من يوم السبت أعلنت إسقاط 8 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم خلال الفترة من الساعة 14:00 ظهرا حتى 18:00 مساء بتوقيت موسكو.