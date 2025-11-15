الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة أوكرانية فوق أراضيها
روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة أوكرانية فوق أراضيها
روسيا تعلن إسقاط 36 طائرة أوكرانية فوق أراضيها
دوليات
2025-11-15 | 17:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
73 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
، عن إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية في غضون 4 ساعات.
وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، إنه "خلال الفترة من الساعة 19:00 حتى الساعة 23:00 بتوقيت
موسكو
اعترضت ودمرت وسائل الدفاع الجوي 36 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 17 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف و12 طائرة فوق
مقاطعة بيلغورود
و3 طائرات في كل من مقاطعة فورونيج وجمهورية
القرم
وطائرة أخرى فوق مقاطعة
ساراتوف
.
وفي وقت سابق من يوم السبت أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
إسقاط 8 طائرات مسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم خلال الفترة من الساعة 14:00 ظهرا حتى 18:00 مساء بتوقيت موسكو.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
روسيا
أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
مقاطعة بيلغورود
وزارة الدفاع
ساراتوف
موسكو
رانية
القرم
