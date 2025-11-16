"أزياء فرعونية وعنتر شايل سيفه".. خلال حملات الترشيح البرلمانية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الفيديوهات لمرشحين يروجون لأنفسهم بطريقة لافتة أو غريبة، وسط تفاعل واسع من المعلقين.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر العديد من الفيديوهات لمرشحين يروجون لأنفسهم بطريقة لافتة أو غريبة، وسط تفاعل واسع من المعلقين.وفي أحد الفيديوهات ظهر أحد المرشحين يروج لنفسه بطريقة "فرعونية" حيث ارتدى بدلة عليها نقوش مصرية قديمة ويسير حولة أشخاص بأزياء فرعونية، كما يسمع في الخلفية بعض الترانيم المصرية القديمة.كما ظهر مرشح ممتطيا جوادا وحاملا يعبر عن رمزه الانتخابي، وسط مسيرة شعبية، وحظي الفيديو بتداول واسع.وظهرت مرشحة تروج لنفسها بمكبر صوت، تارة على دراجة هوائية ومرة أخرى على "التوكتوك".وتبدأ غدا في مصر المرحلة الثانية لانتخابات ، وتضم 14 محافظة بينها العاصمة القاهرة، وذلك بعدما جرت المرحلة الأولى في14 محافظة أخرى الأسبوع الماضي.