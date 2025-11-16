قبيل زيارة بن سلمان.. حديث عن شرط سعودي للتطبيع مع "إسرائيل"

وتزامنا مع الاستعدادات لزيارة ولي السعودي إلى المقررة في 18 2025، قال المصدر الملكي السعودي في رده على تصريحات إنه "لن يكون هناك تطبيع مع دون إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: "لن يضغط علينا ترامب بخلاف ذلك، وحتى لو فعل، فلن نطبع دون هذا الشرط الأساسي".



وتطرق المصدر الملكي السعودي أيضا إلى صفقات الأسلحة التي سيتم مناقشتها بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي محمد ، قائلا: "سيناقش ولي العهد السعودي الاتفاقيات الأمنية، والتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية، وصفقات الأسلحة، بما في ذلك شراء المقاتلة، خلال اللقاء مع ترامب".



وأكد المصدر الملكي السعودي، قائلا: "صفقة المقاتلات لا تعتمد على فقط، وحتى لو لم نشتر طائرات إف-35 من الولايات المتحدة، فهذا لا يهم، سنشتري أسلحة متطورة أخرى من دول غيرها، مع أن الولايات المتحدة كانت وستظل حليفا استراتيجيا".