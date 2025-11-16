وصول حاملة طائرات أمريكية الى البحر الكاريبي​

وجاء في بيان : "عبرت قوة بحرية ضاربة بقيادة حاملة الطائرات ، أكبر حاملة طائرات في العالم، قناة أنيغادا ودخلت البحر في 16 ".

وذكر البيان أن طاقم هذه السفينة الحربية العملاقة، يبلغ 4000 فرد، كما تحمل على متنها العشرات من الطائرات التكتيكية.



وفي أواخر أكتوبر الماضي، أمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بوضع مجموعة حاملة الطائرات تحت تصرف في والجنوبية.



وتبرر تعزيز وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمحاربة تهريب ، ففي شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة مرات عديدة لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.



وفي أواخر سبتمبر، أفادت شبكة NBC بأن يدرس خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا، وفي نوفمبر، أعرب الرئيس الأمريكي عن رأيه بأن أيام الرئيس الفنزويلي كرئيس للدولة باتت معدودة، لكنه أكد أيضا أن لا تعتزم شن حرب على .