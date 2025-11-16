الكشف عن وجود أسماء 20 شخصية بارزة في "ملفات إبستين"

وأوضح ماسي في تصريحات نقلتها قناة "إي بي سي" قائلا: "لا أتوقع التكهن بما تحتويه هذه الملفات. لقد تحدثت مع الناجين عبر محاميهم، ونحن نعلم أن هذه الملفات تحتوي على أسماء 20 شخصا على الأقل. من بينهم سياسيون، ومليارديرات، ومنتجون سينمائيون متورطون في جرائم، لكن لم يتم التحقيق معهم".جاء هذا الكشف في وقت أفاد فيه السناتور الديمقراطي ميرفي أن الرئيس الأمريكي يبدو "قلقا بشدة" بشأن الوضع بشأن بنشر ملفات إبستين ويوجد في "حالة ذعر"، حيث ترد إشارة إلى اسمه في الوثائق.يذكر أن الديمقراطيين في الأمريكي كانوا قد كشفوا في 12 عن ثلاث رسائل للمجرم الجنسي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي ربما كان على علم بجرائم إبستين الجنسية. وقد وصف هذا النشر بأنه تلاعب سياسي ومحاولة لصرف الانتباه عن جدول أعمال الكونغرس.وتستمر قضية ملفات إبستين في إثارة الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، حيث يتوقع أن تكشف الوثائق السرية عن المزيد من الأسماء البارزة المتورطة في الفضيحة التي ما زالت تتفاعل تداعياتها.