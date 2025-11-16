غارة إسرائيلية على محيط بلدة جنوبي لبنان

وقالت ، إن "مسيرة معادية استهدفت بلدة بالقرب من ملعب الامام وتتصاعد النيران في المكان المستهدف".وأضافت أن "الغارة من مسيرة معادية على بلدة المنصوري أدت إلى سقوط شهيد".