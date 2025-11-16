اجتماع مصري أمريكي يخص إدارة القوات الدولية في غزة

وصرح مسؤول مصري أن القوات الدولية الذي سيتم إقامته في مدينة سيكون على غرار مركز كريات جات في ، وفقا لما نقلته وكالة " " للأخبار.وأوضح المسؤول المصري أن مركز العريش سيستقبل أيضا القوات الدولية ويُدربها قبل دخولها إلى ".وأكد المسؤول أن "إسرائيل رفضت حتى الآن السماح للقوات المصرية والتركية بالمشاركة في القوات الدولية".وأشار إلى أنه "وضعت آلية جديدة بإشراف أمريكي لتفتيش البضائع في وضمان دخولها إلى قطاع غزة، مما يمنع إسرائيل من رفض أو إعادة المساعدات، كما تفعل حاليا مع العديد من الشاحنات.ويأتي هذا الاجتماع بعد قمة السلام في للسلام في أكتوبر، التي أنهت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ويعد خطوة لتنفيذ الخطة الأمريكية 20-نقطة لإعادة الإعمار.