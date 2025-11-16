اجتماع مصري أمريكي يخص إدارة القوات الدولية في غزة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اندلاع حريق كبير في محال تجارية شمالي بغداد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547199-638989251377100516.jpg
اجتماع مصري أمريكي يخص إدارة القوات الدولية في غزة
دوليات
2025-11-16 | 16:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
89 شوهد
تعقد
مصر
والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعا مشتركا اليوم الاثنين، لمناقشة اختيار موقع في مدينة
العريش
، في شمال
سيناء
لإدارة القوات الدولية التي ستنشر في قطاع
غزة
وفقا لخطة وقف الحرب.
وصرح مسؤول مصري أن
مركز إدارة
القوات الدولية الذي سيتم إقامته في مدينة
العريش
سيكون على غرار مركز كريات جات في
إسرائيل
، وفقا لما نقلته وكالة "
نوفا
" للأخبار.
وأوضح المسؤول المصري أن مركز العريش سيستقبل أيضا القوات الدولية ويُدربها قبل دخولها إلى
غزة
".
وأكد المسؤول أن "إسرائيل رفضت حتى الآن السماح للقوات المصرية والتركية بالمشاركة في القوات الدولية".
وأشار إلى أنه "وضعت آلية جديدة بإشراف أمريكي لتفتيش البضائع في
مصر
وضمان دخولها إلى قطاع غزة، مما يمنع إسرائيل من رفض أو إعادة المساعدات، كما تفعل حاليا مع العديد من الشاحنات.
ويأتي هذا الاجتماع بعد قمة السلام في
شرم الشيخ
للسلام في أكتوبر، التي أنهت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، ويعد خطوة لتنفيذ الخطة الأمريكية 20-نقطة لإعادة الإعمار.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ترامب يشكر إيران ويتحدث عن القوات الدولية في غزة
14:50 | 2025-10-09
موقع أمريكي: إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة ضد فنزويلا
17:29 | 2025-10-02
اجتماع حاسم بين إيران والوكالة الدولية في دولة عربية
15:11 | 2025-09-08
ترامب يحسمها: لن تتواجد القوات الامريكية في غزة
10:23 | 2025-10-19
غزة
اجتماع
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة
مركز إدارة
شرم الشيخ
إسرائيل
العريش
ﻹعادة
سيناء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السماء تغيث العراق وترفع منسوب المياه في دجلة
ترندات
39.29%
06:33 | 2025-11-15
السماء تغيث العراق وترفع منسوب المياه في دجلة
06:33 | 2025-11-15
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
محليات
36.82%
06:32 | 2025-11-15
الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء موجة الأمطار
06:32 | 2025-11-15
اطلاق تطبيق "ممنون" في العراق
اقتصاد
12.4%
09:18 | 2025-11-16
اطلاق تطبيق "ممنون" في العراق
09:18 | 2025-11-16
محافظة عراقية تعطل دوام المدارس غدا
محليات
11.49%
11:56 | 2025-11-15
محافظة عراقية تعطل دوام المدارس غدا
11:56 | 2025-11-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
Live Talk
توعية هندسية في مجال البناء - Live Talk - الحلقة ١٦٠ | 2025
10:30 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
اخترنا لك
لبنان.. لجنة "الميكانيزم" أبلغت الجيش بضربة إسرائيلية وشيكة
04:25 | 2025-11-17
بنغلاديش.. صدور حكم بإعدام رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة
04:14 | 2025-11-17
بيان فلسطيني يحذر من "الوصاية الأمريكية" على غزة
16:58 | 2025-11-16
مسلحون يفتحون النار في مركز تجاري بموسكو
15:37 | 2025-11-16
غارة إسرائيلية على محيط بلدة جنوبي لبنان
15:21 | 2025-11-16
الكشف عن وجود أسماء 20 شخصية بارزة في "ملفات إبستين"
14:02 | 2025-11-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.