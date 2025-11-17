لبنان.. لجنة "الميكانيزم" أبلغت الجيش بضربة إسرائيلية وشيكة

قال موقع "النشرة" الإخباري، إن لجنة "الميكانيزم" أبلغت ، بضربة إسرائيلية وشيكة على بلدة من دون تحديد توقيت الضربة أو مكانها".ولفت الموقع إلى أن الجيش أبلغ البلدية بهذه المعلومات، حيث عملت على "إغلاق المدارس وإعادة الطلاب إلى منازلهم، وإخلاء الأماكن العامة احترازيا".ولجنة "الميكانيزم" في أو اللجنة الخماسية، هي لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تشكلت عقب الحرب الأخيرة بين و" "، وتتولى الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 2024.اللجنة تضم في لبنان (اليونيفيل)، ولبنان، وإسرائيل، وفرنسا، والولايات المتحدة. ويترأس اللجنة جنرال أمريكي.اللجنة مسؤولة عن مراقبة التزامات كل من لبنان وإسرائيل والتحقق منها، والمساهمة في تنفيذ هذه الالتزامات.