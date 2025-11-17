مصرع 45 معتمراً هندياً بحادث بين المدنية المنورة ومكة

وقال في سي ساجانار، مفوض شرطة ، إن 54 شخصا سافروا من حيدر أباد إلى جدة في 9 . وأضاف: "كانت خطة سفرهم من 9 إلى 23 نوفمبر. بينما نجا منهم من الحادث باختيار السفر بشكل منفصل، استقل 46 حافلة من إلى . تعرضت الحافلة لحادث وتوفي 45 منهم".وقتل عشرات المعتمرين الهنود في نتيجة حادث مروع عندما اصطدمت حافلتهم صهريج نفط في المدينة المنورة صباح اليوم الاثنين.