اختراق 100 حساب.. بريطانيا تصادر 5.4 مليون دولار من قرصان "تويتر"

ووفقا لبيان النيابة البريطانية الذي نقلته وكالة "رويترز"، فقد حصلت النيابة على أمر قضائي بمصادرة 42 "بيتكوين" وأصول رقمية أخرى مرتبطة بعمليات الاحتيال، على أن تتولى جهة معينة تعينها المحكمة عملية بيع هذه الأصول وتحويلها إلى نقد.وشملت الهجمات الإلكترونية حينها حسابات شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما، والرئيس (الذي كان مرشحا آنذاك)، إضافة إلى مؤسس "تسلا" ، والمليارديرات ، ووارن بافيت، وجيف بيزوس، وكانييه ، وشركات مثل "أبل" و" ".واستغل القرصان الحسابات المخترقة لنشر رسائل احتيالية توعَد فيها بإعادة أي مبالغ من " " يُرسلها المستخدمون مضاعفة خلال 30 دقيقة.يُذكر أن أوكونور (23 عاما) اعتقل في إسبانيا عام 2021 بناء على طلب أمريكي، ثم نُقل إلى حيث اعترف أمام المحكمة في مايو 2023 بتهم الاختراق والاحتيال والابتزاز، مقرا بأنه اخترق 130 حسابا واستخدم 45 منها في أنشطة احتيالية.