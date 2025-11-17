اختراق 100 حساب.. بريطانيا تصادر 5.4 مليون دولار من قرصان "تويتر"

الصفحة الرئيسية
2025-11-17 | 09:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
53 شوهد
أصدرت محكمة بريطانية حكما بإلزام القرصان البريطاني
جوزيف أوكونور
برد 5.4 مليون دولار، على شكل عملات "بيتكوين"، بعد إدانته باختراق أكثر من 100 حساب على منصة "تويتر" في عام 2020.
ووفقا لبيان النيابة البريطانية الذي نقلته وكالة "رويترز"، فقد حصلت النيابة على أمر قضائي بمصادرة 42 "بيتكوين" وأصول رقمية أخرى مرتبطة بعمليات الاحتيال، على أن تتولى جهة معينة تعينها المحكمة عملية بيع هذه الأصول وتحويلها إلى نقد.
وشملت الهجمات الإلكترونية حينها حسابات شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي الأسبق
باراك
أوباما، والرئيس
جو بايدن
(الذي كان مرشحا آنذاك)، إضافة إلى مؤسس "تسلا"
إيلون ماسك
، والمليارديرات
بيل غيتس
، ووارن بافيت، وجيف بيزوس، وكانييه
ويست
، وشركات مثل "أبل" و"
أوبر
".
واستغل القرصان الحسابات المخترقة لنشر رسائل احتيالية توعَد فيها بإعادة أي مبالغ من "
البيتكوين
" يُرسلها المستخدمون مضاعفة خلال 30 دقيقة.
يُذكر أن أوكونور (23 عاما) اعتقل في إسبانيا عام 2021 بناء على طلب أمريكي، ثم نُقل إلى
الولايات المتحدة
حيث اعترف أمام المحكمة في مايو 2023 بتهم الاختراق والاحتيال والابتزاز، مقرا بأنه اخترق 130 حسابا واستخدم 45 منها في أنشطة احتيالية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اختراق ضخم يهدد مستخدمي Gmail.. تسريب كلمات مرور 183 مليون حساب
05:38 | 2025-10-28
إيران تعلن اختراق إسرائيل وتكشف عن "كنز من المعلومات"
03:29 | 2025-09-25
"خلل تقني" يحوّل رواتب 34 موظفًا إلى حساب عامل واحد
09:29 | 2025-11-02
العدل تستعيد أكثر من 20 مليون دولار للعراق بعد كسب دعوى قضائية دولية
03:00 | 2025-10-30
تويتر
قرصان
بريطانيا
الولايات المتحدة
جوزيف أوكونور
باراك أوبا
إيلون ماسك
جيف بيزوس
البيتكوين
جو بايدن
بيل غيتس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
سياسة
60.74%
06:45 | 2025-11-17
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
16.86%
05:46 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
05:46 | 2025-11-17
اطلاق تطبيق "ممنون" في العراق
اقتصاد
11.96%
09:18 | 2025-11-16
اطلاق تطبيق "ممنون" في العراق
09:18 | 2025-11-16
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
محليات
10.45%
08:59 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
08:59 | 2025-11-17
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
من الأخير
السوداني يستعير سُلّم الصدر - من الأخير م٢ - حلقة ٨٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-16
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
اخترنا لك
قبل موسم الحج.. صفعة لشركات النصب السياحي
13:16 | 2025-11-17
أمين عام حزب الله: الوصاية الأمريكية على لبنان خطر كبير جدا
12:18 | 2025-11-17
فيديو أميرة الذهب.. حقيقة ام ذكاء اصطناعي؟
09:12 | 2025-11-17
مصرع 45 معتمراً هندياً بحادث بين المدنية المنورة ومكة
07:41 | 2025-11-17
إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو بعد تذرعه بـ"أسباب أمنية"
05:53 | 2025-11-17
لبنان.. لجنة "الميكانيزم" أبلغت الجيش بضربة إسرائيلية وشيكة
04:25 | 2025-11-17
