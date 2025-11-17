أمين عام حزب الله: الوصاية الأمريكية على لبنان خطر كبير جدا

وأضاف قاسم، خلال كلمة في ذكرى اغتيال القائد الإعلامي ، أن "هذه الوصاية لا تعمل من أجل استقرار وليست وسيطا بل راعية للعدوان".وصرح الشيخ قاسم بأنه عندما يلتقي معنا المبعوثون الدوليون يقولون الحق معكم، لكن متغولة وأمريكا تدعمها، وأفاد بأن العدوان الصهيوني هو المشكلة وليس المقاومة.وتابع قائلا: "فليخرج الإسرائيلي من أرضنا وليوقف العدوان وليفرج عن الأسرى"، مؤكدا أنهم يستطيعون التفاهم مع بعضهم البعض في الداخل".وذكر أن ما يجري اليوم في لبنان ليس عدم تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بل عدوان إبتدائي يهدف إلى السيطرة على لبنان.ودعا قاسم إلى ضرورة تحصين الساحة من خلال مراقبة ما يبث على المستوى الإعلامي"، وأردف بالقول: "لا تستهينوا بالنتيجة التي حققها الإعلام المقاوم والإعلام للمقاومة، وإلا لما استهدف".