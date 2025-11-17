قبل موسم الحج.. صفعة لشركات النصب السياحي

وأكدت وارة الداخلية المصرية أن تلك الشركات عملت على خداع المواطنين بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" وعمدت تلك الشركات للترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو نشر إعلانات مبوبة.وأوضحت أن تلك العملية تأتي في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص.وأكد بيان رسمي لوزارة الداخلية أن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار تأكدت من قيام تلك الشركات بالنصب والاحتيال، تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية.وأشار البيان إلى أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخلها على "أختام وكلاشيهات وصور جوازات سفر ودفاتر إيصالات استلام نقدية ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات"، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات وأصحابها.وشهدت تصاعدا ملحوظا في شكاوى المواطنين المصريين من عمليات نصب منظمة تستهدف راغبي أداء فريضة والعمرة أو السفر في برامج سياحية داخلية وخارجية بأسعار مغرية.ومع اقتراب موسم الحج 1447هـ/2026م، استغلت عشرات الشركات الوهمية حالة الطلب الكبير على تأشيرات الحج الرسمية المحدودة بـ72 ألف تأشيرة فقط هذا العام، فأعلنت عن باقات حج بري وبحري وطيران بأسعار أقل بكثير من الأسعار الرسمية التي تتراوح بين 250-450 ألف جنيه.ووفقا لإحصاءات غير رسمية من جمعيات حماية المستهلك، تجاوز عدد الضحايا في 2025 أكثر من 6000 مواطن، وخسائر مالية تقدر بـ120 مليون جنيه حتى الآن، حيث أغلب الضحايا من الطبقة المتوسطة والدنيا في محافظات ، الجيزة، القليوبية، الشرقية والدقهلية.