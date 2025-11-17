لجنة أممية تحذر من توسيع إسرائيل لوجودها في ثلاث دولة عربية

وأكدت اللجنة في تقريرها أن " تعمل بشكل منهجي على مضاعفة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في خطوة تتعارض مع قرارات الدولية ومبادئ القانون الإنساني".ودعت اللجنة إلى "التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتكررة"، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسات يقوض أسس السلام العادل والدائم في المنطقة.كما انتقدت اللجنة الادعاءات الإسرائيلية بعدم وجود حدود واضحة لها، معتبرة أن هذا الموقف "يتعارض جوهريا مع متطلبات إقامة سلام عادل وشامل ودائم"، مشيرة إلى أن "عدم الاعتراف بالحدود الدولية المعترف بها يمثل عقبة أساسية أمام أي عملية سياسية مستقبلية".