ترامب: الرسوم مسألة أمن قومي وسنبيع السعودية طائرات إف 35

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن الرسوم مسألة أمن قومي، فيما أشار الى أنه سيبيع طائرات إف 35.

وقال في تصريحات صحافية، "الرسوم مسألة أمن قومي وحققت لنا عائدات ضخمة".

الى ذلك، قال ترامب، "لم أستبعد أي خيار بعد بشأن التعامل مع فنزويلا، والعصابات في فنزويلا هي الأسوأ ولا تعجبني الحكومة التي تقود البلاد".

وأضاف "الرئيس الفنزويلي تسبب بضرر كبير لبلادنا لا سيما بسبب تهريب "، مردفا "سأتحدث إلى الرئيس الفنزويلي في مرحلة ما".

وبشأن ، قال ترامب "سنبيع السعودية طائرات حربية من طراز إف 35".