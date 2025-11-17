في فرنسا.. احتجاز رجل هدد بتفجير كنيس يهودي

وكان الرجل قد هدد خلال بث مباشر على منصة "إكس" بشراء مواد متفجرة وتفجير كنيس في كان.وعلق ليزنار على التسجيل الذي حذف في وقت لاحق قائلا: "لقد أبلغت الشرطة على الفور أن هذا الرجل، المقيم في بلدة مجاورة، هو الآن قيد الاحتجاز"، كما أشاد ليزنار بسرعة استجابة رجال إنفاذ القانون.