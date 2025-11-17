موسكو تعلن إسقاط 18 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

وذكرت الوزارة على قناتها في تلغرام: "من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت ، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة 18 مسيرة جوية أوكرانية من نوع الطائرات ودمرتها".وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط 10 طائرات مسيرة معادية فوق ، وتم اعتراض وإسقاط مسيرات جوية فوق مقاطعة بريانسك، وتدمير اثنتين فوق مقاطعة ، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج.