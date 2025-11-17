بريطانيا.. مثول أشخاص أمام القضاء بتهمة اقتحام شركة إسرائيلية

وجلس الستة في صف واحد داخل قفص الاتهام حيث تبادلوا النظرات والابتسامات مع أقاربهم وأصدقائهم الموجودين في القاعة الذين ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية، ويتوقع أن تستمر محاكمتهم 10 أسابيع.وبحسب وثائق المحكمة، فإن الأشخاص الستة متهمون بـ"الإنتماء إلى مجموعة ارتكبت جريمة سطو وإتلاف جنائي واضطرابات عنيفة في مقر شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية في مدينة في السادس من أغسطس 2024".وجاء في لائحة الاتهام التي قدمتها المحكمة، إن المتهمين دخلوا إلى مقر شركة "إلبيت سيستمز" في أغسطس 2024 بقصد إحداث أضرار غير قانونية، وحملوا أسلحة جريمة، أي مطارق ثقيلة، ودمروا أو ألحقوا أضرارا بالممتلكات، واستخدموا أو هددوا بالعنف غير القانوني أثناء وجودهم مع آخرين".واتخذت المحكمة يوم الاثنين، بعض الإجراءات الإدارية قبل المحاكمة ومن المقرر اختيار أعضاء هيئة المحلفين.وتجمعت مجموعة تضم 20 متظاهرا يحملون لافتات وأعلاما فلسطينية عند البوابات المؤدية إلى محكمة "وولويتش كراون"، ورددوا هتافات "الحرية لفلسطين" من داخل قاعة المحكمة قبل بدء المحاكمة.