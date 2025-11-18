ترامب: لا أريد سماع عبارة "ورم حميد"

فعند سؤاله عن صحته وسبب خشونة صوته، أجاب الرئيس ، بصوت أجش، قائلا للصحفيين في ، إنه "يشعر بحال جيدة"، لكنه أجهد صوته وهو يصرخ على الناس بشأن "التجارة ودولة".ورفض الإفصاح عن الدولة التي أثارت غضبه.وقال ترامب: "كنت أصرخ على الناس لأنهم كانوا أغبياء بشأن أمر يتعلق بالتجارة وبلد، وقمت بتصحيح الوضع. لكنني فقدت أعصابي أمام هؤلاء الأشخاص".عندها قال الصحافي لترامب: "إذا هناك متابعة للوضع الصحي، أريد أن أسألك الآن عن فنزويلا".لكن ترامب أخطأ بسماع كلمة "متابعة" التي تشبه لفظا باللغة عبارة "ورم حميد"، فقاطعه وسأله: هل قلت "ورم حميد".. لا أريد سماع ذلك".