ترامب يلتقي كريستيانو رونالدو

ويكتسب اللقاء أهميته في توقيته إذ يأتي بعد حسم تأهلها إلى 2026 وهي البطولة التي تستضيفها إلى جانب كندا، والمكسيك، حيث ينتظر أن يكون أحد أبرز النجوم المشاركين في نسختها المقبلة.وتشير تقارير أمريكية إلى "وجود نقاشات أولية حول إقامة مباراة ودية بين البرتغال والمنتخب الأمريكي ضمن تحضيرات ما قبل المونديال".وتشير تقارير إلى أن "البرتغال قد تخوض مباراة ودية قبل البطولة العالمية أمام منتخب الولايات المتحدة للرجال ما قد يمنح الجماهير الأمريكية فرصة لرؤية رونالدو قبل بداية المونديال".وسبق لترامب أن استقبل رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو مرات عدة في المكتب البيضاوي.وحسب موقع "MS NOW" ونقلا عن موقعي "The Mirror US" و" "، فإن رونالدو الذي يعد من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، سينضم الآن إلى قائمة الشخصيات الكروية البارزة التي التقت بالرئيس الأمريكي.وأفادت تقارير حديثة أيضا بأن رونالدو أبدى رغبته في لقاء ترامب وقد تم الآن تثبيت الموعد رسميا من قبل .ونقل التقرير عن مصادر داخل البيت الأبيض تأكيدها أن "رونالدو سيصل في اليوم نفسه الذي سيجتمع فيه ترامب مع ولي العهد السعودي ".ولا يزال غير واضح ما إذا كان هناك رابط بين الاجتماعين خصوصا أن رونالدو يلعب حاليا في نادي لكن المسؤولين لم يشيروا إلى أي صلة مباشرة بين الأجندتين.