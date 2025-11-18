Alsumaria Tv
بريطانيا.. مثول أشخاص أمام القضاء بتهمة اقتحام شركة إسرائيلية
تفاصيل الحصول على تأشيرة أميركية لمشجعي المونديال

دوليات

2025-11-18 | 04:56
تفاصيل الحصول على تأشيرة أميركية لمشجعي المونديال
السومرية نيوز – رياضة
كشفت الولايات المتحدة عن نظام جديد لتسريع مقابلات الحصول على تأشيرة دخول البلاد، مخصص لحملة تذاكر مباريات كأس العالم 2026.

والإثنين قاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو، اجتماعا في البيت الأبيض بهذا الشأن، وأعلنا عن النظام الجديد الذي يسمى "فيفا باس"، لمونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويهدف النظام إلى ضمان دخول جماهير المونديال إلى الولايات المتحدة بسلاسة، مع التزام الإدارة الأميركية بقواعد الهجرة الصارمة.
وأشاد إنفانتينو، الذي تربطه علاقة قوية بترامب، بهذه الجهود، وقال إن النظام الجديد سيساعد في إدارة التدفق الهائل للزوار المتوقع مع اقتراب المونديال.
وقال رئيس الفيفا، واقفا إلى جانب ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "إذا كانت لديك تذكرة لكأس العالم، يمكنك الحصول على أولوية الحصول على موعد (في السفارة) من أجل الحصول على التأشيرة".
وحث ترامب المشجعين الذين يخططون للسفر لحضور كأس العالم، على التقدم بطلبات الحصول على تأشيراتهم "على الفور".
كما نصح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المشجعين على التقديم مبكرا، قائلا: "نصيحتنا للجميع هي: إذا كانت لديك تذكرة لأي مباراة ولم تتقدم بعد، عليك أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن. لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة".
وأضاف روبيو: "تذكرتك ليست تأشيرة. لا تضمن دخول الولايات المتحدة، ما تضمنه هو موعد سريع فقط".
وأكد الوزير أن "الدول التي كانت تواجه سابقا تأخيرات لشهور، بما في البلدان التي تحظى بمنتخبات قوية مثل الارجنتين والبرازيل، ستتاح لها الآن إمكانية إجراء مقابلات التأشيرة في غضون 60 يوما، بمجرد تسجيل المشجعين في النظام.
ومن المتوقع أن يجذب مونديال 2026 أكثر من 6 ملايين مشجع.
ولتلبية هذا الطلب، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها سترسل مئات الموظفين القنصليين إلى سفارات الدول التي تأهلت منتخباتها لكأس العالم.
ومع ذلك لا تزال هناك مخاوف، إذ تواجه بعض الدول المتأهلة بالفعل فترات انتظار طويلة للحصول على التأشيرات تصل إلى عدة أشهر.
كما سيواجه المشجعون إجراءات فحص أكثر صرامة في ظل حملة ترامب المشددة على الهجرة، بما في ذلك الاطلاع على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي وتوسيع قيود التأشيرات.
وبدأت مبيعات تذاكر كأس العالم الأسبوع الماضي، علما أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة 78 مباراة من أصل 104 مباريات في المونديال، الذي سيضم 48 منتخبا لأول مرة.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
"الفستق" في خطر.. العواصف الشمسية تهدد الزراعة بأمريكا
10:08 | 2025-11-18
10:08 | 2025-11-18
"كلمة العدو".. أسباب الغاء زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن
06:15 | 2025-11-18
09:55 | 2025-11-18
ترامب يلتقي كريستيانو رونالدو
04:43 | 2025-11-18
06:15 | 2025-11-18
ترامب يوافق على بيع طائرات F - 35 إلى السعودية
05:19 | 2025-11-18
ترامب يلتقي كريستيانو رونالدو
04:43 | 2025-11-18
ترامب: لا أريد سماع عبارة "ورم حميد"
03:00 | 2025-11-18

