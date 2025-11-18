تفاصيل الحصول على تأشيرة أميركية لمشجعي المونديال

والإثنين قاد الرئيس الأميركي ورئيس (فيفا) جاني انفانتينو، اجتماعا في بهذا الشأن، وأعلنا عن النظام الجديد الذي يسمى " باس"، لمونديال 2026 في وكندا والمكسيك.ويهدف النظام إلى ضمان دخول جماهير المونديال إلى الولايات المتحدة بسلاسة، مع التزام بقواعد الهجرة الصارمة.وأشاد إنفانتينو، الذي تربطه علاقة قوية بترامب، بهذه الجهود، وقال إن النظام الجديد سيساعد في إدارة التدفق الهائل للزوار المتوقع مع اقتراب المونديال.وقال رئيس ، واقفا إلى جانب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "إذا كانت لديك تذكرة لكأس العالم، يمكنك الحصول على أولوية الحصول على موعد (في السفارة) من أجل الحصول على ".وحث ترامب المشجعين الذين يخططون للسفر لحضور ، على التقدم بطلبات الحصول على تأشيراتهم "على الفور".كما نصح وزير الخارجية الأميركي المشجعين على التقديم مبكرا، قائلا: "نصيحتنا للجميع هي: إذا كانت لديك تذكرة لأي مباراة ولم تتقدم بعد، عليك أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن. لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة".وأضاف روبيو: "تذكرتك ليست تأشيرة. لا تضمن دخول الولايات المتحدة، ما تضمنه هو موعد سريع فقط".وأكد الوزير أن "الدول التي كانت تواجه سابقا تأخيرات لشهور، بما في البلدان التي تحظى بمنتخبات قوية مثل الارجنتين والبرازيل، ستتاح لها الآن إمكانية إجراء مقابلات التأشيرة في غضون 60 يوما، بمجرد تسجيل المشجعين في النظام.ومن المتوقع أن يجذب مونديال 2026 أكثر من 6 ملايين مشجع.ولتلبية هذا الطلب، أعلنت الأميركية أنها سترسل مئات الموظفين القنصليين إلى سفارات الدول التي تأهلت منتخباتها لكأس العالم.ومع ذلك لا تزال هناك مخاوف، إذ تواجه بعض الدول المتأهلة بالفعل فترات انتظار طويلة للحصول على التأشيرات تصل إلى عدة أشهر.كما سيواجه المشجعون إجراءات فحص أكثر صرامة في ظل حملة ترامب المشددة على الهجرة، بما في ذلك الاطلاع على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي وتوسيع قيود التأشيرات.وبدأت مبيعات تذاكر كأس العالم الأسبوع الماضي، علما أن الولايات المتحدة تستعد لاستضافة 78 مباراة من أصل 104 مباريات في المونديال، الذي سيضم 48 منتخبا لأول مرة.