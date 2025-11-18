"كلمة العدو".. أسباب الغاء زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن

مصادر مطلعة أكدت أن قرار الإلغاء ليس معزولا، بل يتداخل مع جملة عوامل تعود جذورها إلى زيارة الوفد الأميركي إلى في آب الماضي، فخلال عرض العماد هيكل لخطة الجيش يومها، وردت كلمة "العدو" في إحدى صفحات الشرح في سياق الإشارة إلى الجيش الإسرائيلي، ما أثار استياء السيناتور غراهام الذي عبّر عن اعتراض شديد، وتعهد منذ ذلك الحين بمراقبة الملف عن كثب.ولم يشفع لقائد الجيش نجاحه الباهر وخلافًا للتوقّعات في تنفيذ خطة الانتشار جنوب ، بحيث احبط من يراهن على اغراق الجيش في مستنقع الخلاف مع المقاومة، فكان ذلك فاتحة لحرب في الخفاء والعلن على قائد الجيش التي تفضل مقاربة أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية للأحداث، فقد التزم الجيش بما تعهّد به،وتمكن من إدارة الوضع الحساس في الجنوب بمرونة وبالتنسيق الضروري مع الجهات المعنية، ما ساهم في منع انزلاق البلاد نحو مواجهة داخلية وهو ما لم يُرضِ الدوائر نفسها.وتشير المصادر كذلك إلى أن تقارير قوات اليونيفيل شكّلت دليلًا إضافيًا على الخروقات الإسرائيلية وعلى نجاح في ضبط الوضع ميدانيًا، لكن هذه الشهادات، التي وضعت الوقائع في إطارها الحقيقي، لم تلقَ قبولًا لدى بعض الشخصيات داخل التي تعارض أصلًا استمرار عمل قوات حفظ السلام وكانت قد دفعت باتجاه تقليص جزء من تمويلها.