بريطانيا.. مثول أشخاص أمام القضاء بتهمة اقتحام شركة إسرائيلية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547367-638990613919243668.jpg
"كلمة العدو".. أسباب الغاء زيارة قائد الجيش اللبناني إلى واشنطن
دوليات
2025-11-18 | 06:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
207 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
جاء إعلان تأجيل زيارة قائد الجيش، العماد
رودولف
هيكل، إلى
واشنطن
ليكشف خيوط توتر متصاعد بين
المؤسسة العسكرية
اللبنانية
وبعض دوائر القرار في العاصمة الأميركية، في ظل تراكم مؤشرات بدأت منذ أشهر وبلغت ذروتها مع المواقف الأخيرة الصادرة عن مسؤولين أميركيين المدافعين بشراسة عن اسرائيل وحربها على
لبنان
.
مصادر مطلعة أكدت أن قرار الإلغاء ليس معزولا، بل يتداخل مع جملة عوامل تعود جذورها إلى زيارة الوفد الأميركي إلى
بيروت
في آب الماضي، فخلال عرض العماد هيكل لخطة الجيش يومها، وردت كلمة "العدو" في إحدى صفحات الشرح في سياق الإشارة إلى الجيش الإسرائيلي، ما أثار استياء السيناتور
ليندسي
غراهام الذي عبّر عن اعتراض شديد، وتعهد منذ ذلك الحين بمراقبة الملف عن كثب.
ولم يشفع لقائد الجيش نجاحه الباهر وخلافًا للتوقّعات في تنفيذ خطة الانتشار جنوب
نهر الليطاني
، بحيث احبط من يراهن على اغراق الجيش في مستنقع الخلاف مع المقاومة، فكان ذلك فاتحة لحرب في الخفاء والعلن على قائد الجيش التي تفضل مقاربة أقرب إلى الرؤية الإسرائيلية للأحداث، فقد التزم الجيش بما تعهّد به،
وتمكن من إدارة الوضع الحساس في الجنوب بمرونة وبالتنسيق الضروري مع الجهات المعنية، ما ساهم في منع انزلاق البلاد نحو مواجهة داخلية وهو ما لم يُرضِ الدوائر نفسها.
وتشير المصادر كذلك إلى أن تقارير قوات اليونيفيل شكّلت دليلًا إضافيًا على الخروقات الإسرائيلية وعلى نجاح
الجيش اللبناني
في ضبط الوضع ميدانيًا، لكن هذه الشهادات، التي وضعت الوقائع في إطارها الحقيقي، لم تلقَ قبولًا لدى بعض الشخصيات داخل
الإدارة الأميركية
التي تعارض أصلًا استمرار عمل قوات حفظ السلام وكانت قد دفعت باتجاه تقليص جزء من تمويلها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قائد الجيش
لبنان
واشنطن
الإدارة الأميركية
المؤسسة العسكرية
الجيش اللبناني
السومرية نيوز
نهر الليطاني
سومرية نيوز
اللبنانية
السومرية
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
سياسة
63.52%
06:45 | 2025-11-17
المفوضية تعلن استبعاد 6 مرشحين وحجب أصواتهم الانتخابية (وثائق)
06:45 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
16.85%
05:46 | 2025-11-17
تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم
05:46 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
محليات
11.92%
08:59 | 2025-11-17
موجة قطبية شديدة البرودة تقترب.. العراق يستعد لاستقبالها
08:59 | 2025-11-17
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
محليات
7.71%
01:12 | 2025-11-18
استعدوا لموجة قطبية.. محافظة تسجل 6 مئوية غداً
01:12 | 2025-11-18
أحدث الحلقات
من الأخير
المدنيون بنصاب مكسور وصوت مهدور - من الأخير م٢ - حلقة ٨٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-17
من الأخير
المدنيون بنصاب مكسور وصوت مهدور - من الأخير م٢ - حلقة ٨٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
الهوا الك
قصص معلقة وحقوق ضائعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٢ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-14
من الأخير
المدنيون بنصاب مكسور وصوت مهدور - من الأخير م٢ - حلقة ٨٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-17
من الأخير
المدنيون بنصاب مكسور وصوت مهدور - من الأخير م٢ - حلقة ٨٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
Live Talk
أزمة التوحد في العراق - Live Talk - الحلقة ١٦١ | 2025
10:30 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
ناس وناس
بغداد ساحة الاندلس - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٥٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-17
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
لقطات
ارملة مديونة بـ 20 مليون | الهوا الك 2025
17:00 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
"الفستق" في خطر.. العواصف الشمسية تهدد الزراعة بأمريكا
10:08 | 2025-11-18
إضراب جماعي في مستشفيات باريس.. عمليات جراحية الغيت والمرضى يدفعون الضريبة
09:55 | 2025-11-18
ترامب يوافق على بيع طائرات F - 35 إلى السعودية
05:19 | 2025-11-18
تفاصيل الحصول على تأشيرة أميركية لمشجعي المونديال
04:56 | 2025-11-18
ترامب يلتقي كريستيانو رونالدو
04:43 | 2025-11-18
ترامب: لا أريد سماع عبارة "ورم حميد"
03:00 | 2025-11-18
