واشنطن تعلن عن اتفاق "قريب" مع الرياض في الطاقة النووية

وقال المسؤول الأميركي (الذي لم يكشف عن اسمه)، إنه من المقرر الإعلان عن الاتفاق بالتزامن مع زيارة بن ، ولي رئيس ، إلى حالياً.وأفاد المسؤول أنه سيتم الإعلان عن صفقة مبيعات دفاعية بين أميركا والسعودية، بالإضافة إلى الكشف عن استثمار سعودي أميركي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.