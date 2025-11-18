إلغاء نتائج الانتخابات في 7 محافظات مصرية

وقال رئيس ، إن "عيوبا جوهرية نالت من عملية الاقتراع والفرز في بعض الدوائر".وأضاف: "قررت الهيئة إبطال الانتخابات في 19 دائرة على المقاعد الفردية بـ7 محافظات وإلغاء نتيجتها، وإعادة الاقتراع في تلك الدوائر في موعد لاحق".وكان دعا الهيئة، الإثنين، إلى عدم التردد في إلغاء التصويت الخاص بمقاعد النظام الفردي في الجولة الأولى من الانتخابات بالكامل، أو إلغائها جزئيا في بعض الدوائر، إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين "الحقيقية".