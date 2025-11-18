والد العروس يطرد العريس وأهله ويلغي الزفاف.. بسبب تعثر الفتاة نتيجة الامطار

جاء ذلك بعد أن سخر العريس ووالدته وشقيقاته من ابنته عندما تعثرت وسقطت أثناء خروجها من منزل والدها بسبب الأمطار.وبحسب روايات شهود عيان، فإن العروس تعثرت أثناء مغادرتها منزل والدها نتيجة الانزلاق بفعل الطقس الممطر، وفي لحظة كان من المتوقع أن تتلقى فيها المساعدة والدعم، انفجر العريس وأفراد من عائلته في ضحك هستيري، مما اعتُبر تصرفا غير لائق ومهينا.هذا التصرف أثار غضب والد العروس، الذي لم يتردد في اتخاذ قراره الحازم بالتدخل فورا، حيث طرد العريس ومن معه، وأعاد ابنته إلى المنزل، معلنا إلغاء الزفاف بشكل قاطع.وعلى الرغم من محاولات الحضور وأهل الطرفين تهدئة الموقف عبر وساطات وتدخلات استمرت لساعات، إلا أن والد العروس بقي متمسكاً بموقفه، رافضا التراجع عن قراره وإتمام الزواج.الحادثة تسببت في موجة تعاطف واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديدون بموقف والد العروس ووصفوه بـ"المشرف"، معتبرين أنه دافع بكل شجاعة عن كرامة ابنته في موقف كان يجب أن يتسم بالاحترام والرعاية.