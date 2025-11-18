ترامب بعد لقاء بن سلمان: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

وقال خلال لقائه ، "ولي السعودي صديق مقرب لي ويحظى باحترام كبير في ، و عقدت اجتماعا رائعا معه".

وأضاف " جلبنا استثمارات للولايات المتحدة قدرها 21 ترليون دولار"، مردفا "نعيد بناء الاحتياط النفطي في ".

واعرب ترامب عن شكره الى على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وآمل أن يصل إلى ترليون، مضيفا "لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وتابع "لدينا اتفاقية تخول المملكة بالحصول على ، وأعتقد أنها تشابه إلى حد كبير تلك الموجودة في الخدمة لدى "، مشيرا إلى أن المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم".

من جانبه قال بن سلمان، "نؤمن بمستقبل مشترك مع الولايات المتحدة"، كاشفا "سنعلن عن زيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو ترليون دولار".

واستقبل الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، حيث أقيمت له مراسم استقبال رسمية.