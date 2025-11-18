موسكو تنتقد قرار مجلس الأمن حول غزة: يتعارض مع القرارات الدولية

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "نضطر للتأكيد على أن قرار 2803 لا يمنح الصلاحيات المطلوبة للحفاظ على السلام والأمن وتتعارض مع روح صنع السلام والقرارات القانونية الدولية المعترف بها، التي تقضي بقيام دولة فلسطينية مستقلة بحدود عام 1967 عاصمتها الشرقية، وهي تعيش بسلام وأمن مع ".وأوضحت أن " امتنعت عن التصويت آخذة بعين الاعتبار موقف قيادة والدول العربية والإسلامية المعنية التي أيدت ، وكذلك تفاديا لاستئناف العنف والأعمال القتالية في قطاع ".وأكد الخارجية الروسية أن "المهم الآن هو ألا يصبح القرار غطاء للتجارب الخارجة عن السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا يتحول إلى القضاء نهائيا على الحقوق المشروعة للفلسطينيين في تقرير المصير وآمال الإسرائيليين بالأمن والتعايش السلمي في المنطقة".يذكر أن مجلس تبنى يوم الاثنين قرارا يدعم خطة الرئيس الأمريكي للتسوية في قطاع غزة، وصوتت إلى جانبه 13 دولة في المجلس مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.