لبنان.. أربعة شهداء بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا

أعلنت ، مساء الثلاثاء، عن استشهاد أربعة أشخاص بغارة إسرائيلية في مدينة .

وقال مركز عمليات طوارئ العامة التابع لوزارة الصحة في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على مخيم في مدينة أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص".

وأضاف "سماع إطلاق رصاص داخل مخيم عين الحلوة، على اثر الغارة الاسرائيلية التي استهدفت محيط داخل المخيم، فيما تهرع سيارات الإسعاف إلى المكان".