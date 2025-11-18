ترامب يهاجم بايدن: حطم جميع الأرقام القياسية في النوم

وقال موجها كلامه للصحفيين في خلال لقائه مع ولي السعودي ، "لقد ورثنا فوضى. في الواقع، بلدنا يواجه مشاكل كبيرة. لن أستخدم نفس الكلمات التي تستخدمها، أنا أرفض. كنت تعتقد أن بلدنا قد مات منذ عام ونصف العام إلى عامين. والآن لدينا أروع بلد في العالم".وأكد ترامب أنه يجتذب الاستثمارات إلى البلاد، مشيرا الى أن الرسوم التي فرضها تحقق أرباحا كبيرة.وزعم الرئيس الأمريكي أنه ينبغي تسمية السابقة بـ"إدارة بايدن الغائب".وقال ترامب إن الرئيس الأمريكي السابق حطم جميع الأرقام القياسية في النوم، قائلا: "لقد كان لدينا رئيس كان ينام. لقد حطم جميع الأرقام القياسية. ينام طوال الوقت، ليلا ونهارا، على الشاطئ. هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن ينام على الشاطئ تحت عيون الصحافة".