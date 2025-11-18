إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أكدت فيه أن واضعي القرار "تجاهلوا عمدا المكانة والدور المحوري للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة بشأن قضية فلسطين".وشدد البيان على أن القرار "بإرسائه نوعا من نظام الوصاية على قطاع ، فإنه يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة المستقلة وعاصمتها ".وحذرت من أن "أي إضفاء شرعية على احتلال قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المعتدي، وتقسيمه وفصله عن جغرافية فلسطين الموحدة، أمراً يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني"، منبهة إلى "عواقبه الوخيمة".وطالبت الخارجية الإيرانية بأن "تعمل القوات الدولية تحت إشراف "، مؤكدة أن من واجبها "الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول وتوزيع المساعدات الإنسانية الدولية".يذكر أن تبنى يوم الاثنين الماضي، قرارا يدعم خطة الرئيس الأمريكي للتسوية في قطاع غزة، وصوتت إلى جانبه 13 دولة في المجلس مع امتناع والصين عن التصويت.