مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي



المراسلة بدأت بسؤال موجّه إلى حول ما إذا كانت التعاملات التجارية التي تقوم بها شركة عائلته مع السعوديين قد تشكّل تضارباً في المصالح. ثم توجّهت إلى بسؤال حول قضية الصحافي السعودي ، قائلة: "خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنك دبرت جريمة القتل الوحشية لصحافي، وعائلات ضحايا 11 أيلول غاضبة من وجودك هنا، لماذا يجب على الأميركيين أن يثقوا بك؟".



عندها قاطع ترامب المراسلة بحدّة، سائلاً: "من أي جهة أنت؟". وما إن علم بأنها من "إيه بي "، حتى قال: "أخبار كاذبة… واحدة من أسوأ المؤسسات في هذا المجال".



وأضاف ترامب أنه سيجيب على الأسئلة المتعلقة بأعماله التجارية قائلاً: "لا علاقة لي بمنظمة ترامب التي تديرها العائلة، وقد التقى رجل أعمال سعودي لبناء منتجع في جزر المالديف يوم الاثنين".



وتابع موجهاً كلامه للمراسلة: "لا داعي لإحراج ضيفنا بطرح سؤال مثل هذا"، في إشارة إلى قضية . المراسلة بدأت بسؤال موجّه إلى حول ما إذا كانت التعاملات التجارية التي تقوم بها شركة عائلته مع السعوديين قد تشكّل تضارباً في المصالح. ثم توجّهت إلى بسؤال حول قضية الصحافي السعودي ، قائلة: "خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنك دبرت جريمة القتل الوحشية لصحافي، وعائلات ضحايا 11 أيلول غاضبة من وجودك هنا، لماذا يجب على الأميركيين أن يثقوا بك؟".عندها قاطع ترامب المراسلة بحدّة، سائلاً: "من أي جهة أنت؟". وما إن علم بأنها من "إيه بي "، حتى قال: "أخبار كاذبة… واحدة من أسوأ المؤسسات في هذا المجال".وأضاف ترامب أنه سيجيب على الأسئلة المتعلقة بأعماله التجارية قائلاً: "لا علاقة لي بمنظمة ترامب التي تديرها العائلة، وقد التقى رجل أعمال سعودي لبناء منتجع في جزر المالديف يوم الاثنين".وتابع موجهاً كلامه للمراسلة: "لا داعي لإحراج ضيفنا بطرح سؤال مثل هذا"، في إشارة إلى قضية .

في المقابل تناول ولي السعودي ملف هجمات 11 أيلول، قائلاً: "أشعر بالألم تجاه عائلات الضحايا، لكن تحقيقات المخابرات الأميركية أكدت أن استخدم السعوديين من أجل ضرب العلاقة بين البلدين".

أما بشأن الصحفي، فقال: "من المؤلم حقا سماع أن أي شخص فقد حياته بلا هدف حقيقي أو بطريقة غير قانونية وهذا مؤلم لنا في ".

وأشار إلى أنّ السعودية أجرت تحقيقاتها في ذلك الوقت، واتخذت الإجراءات اللازمة، وقامت بتغييرات من أجل ضمان عدم حدوث هذا الأمر مرة أخرى.