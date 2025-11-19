Alsumaria Tv
إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي

دوليات

2025-11-19 | 02:13
مراسلة تثير غضب ترامب بسؤال محمد بن سلمان عن خاشقجي

375 شوهد


السومرية نيوز ـ دولي

أثار تبادل الأسئلة بين مراسلة شبكة "إيه بي سي نيوز" سارة بروس والرئيس الأميركي دونالد ترامب توتراً لافتاً خلال استضافة الأخير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض.


المراسلة بدأت بسؤال موجّه إلى ترامب حول ما إذا كانت التعاملات التجارية التي تقوم بها شركة عائلته مع السعوديين قد تشكّل تضارباً في المصالح. ثم توجّهت إلى الأمير محمد بسؤال حول قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قائلة: "خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنك دبرت جريمة القتل الوحشية لصحافي، وعائلات ضحايا 11 أيلول غاضبة من وجودك هنا، لماذا يجب على الأميركيين أن يثقوا بك؟".

عندها قاطع ترامب المراسلة بحدّة، سائلاً: "من أي جهة أنت؟". وما إن علم بأنها من "إيه بي سي نيوز"، حتى قال: "أخبار كاذبة… واحدة من أسوأ المؤسسات في هذا المجال".

وأضاف ترامب أنه سيجيب على الأسئلة المتعلقة بأعماله التجارية قائلاً: "لا علاقة لي بمنظمة ترامب التي تديرها العائلة، وقد التقى رجل أعمال سعودي لبناء منتجع في جزر المالديف يوم الاثنين".

وتابع موجهاً كلامه للمراسلة: "لا داعي لإحراج ضيفنا بطرح سؤال مثل هذا"، في إشارة إلى قضية خاشقجي.
في المقابل تناول ولي العهد السعودي ملف هجمات 11 أيلول، قائلاً: "أشعر بالألم تجاه عائلات الضحايا، لكن تحقيقات المخابرات الأميركية أكدت أن أسامة بن لادن استخدم السعوديين من أجل ضرب العلاقة بين البلدين".
 
أما بشأن الصحفي، فقال: "من المؤلم حقا سماع أن أي شخص فقد حياته بلا هدف حقيقي أو بطريقة غير قانونية وهذا مؤلم لنا في السعودية".
 
وأشار إلى أنّ السعودية أجرت تحقيقاتها في ذلك الوقت، واتخذت الإجراءات اللازمة، وقامت بتغييرات من أجل ضمان عدم حدوث هذا الأمر مرة أخرى.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦٠ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-19
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
Play
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
Play
الإطار يقاوم خلافاته بإعلان الكتلة الأكبر- من الأخير م٢ - حلقة ٨٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-18
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
Play
نشرة ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-18
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Play
العراق في دقيقة 18-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-18
Live Talk
Play
Live Talk
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
Play
عراقيون يرفضون الغرامات المرورية المرتفعة - Live Talk - الحلقة ١٦٢ | 2025
10:30 | 2025-11-18
عشرين
Play
عشرين
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
Play
جدوى المشاركة والمقاطعة .. جدل لا ينتهي حتى بعد الانتخابات! - عشرين م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-11-15
رحال
Play
رحال
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Play
النعمانية سلّة العراق الاقتصادية! - رحال م٦ - الحلقة ٢٢ | الموسم 6
13:30 | 2025-11-15
Biotic
Play
Biotic
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
Play
أسباب آلام الرقبة وعلاجها - م٤ Biotic - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-14
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
Play
العراقيون ينتخبون الاستمرارية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٢ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-14
ولاية أمريكية تسجل أول إصابة بشرية بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور
03:54 | 2025-11-19
سيلفي تاريخي لرونالدو وجورجينا مع رئيس الفيفا وماسك في البيت الأبيض
03:25 | 2025-11-19
إيران قلقة إزاء قرار مجلس الأمن بشأن غزة
17:23 | 2025-11-18
بعد حادثة التخريب.. بولندا تستدعي القائم بأعمال روسيا
16:40 | 2025-11-18
ترامب يهاجم بايدن: حطم جميع الأرقام القياسية في النوم
16:10 | 2025-11-18
لبنان.. أربعة شهداء بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا
15:06 | 2025-11-18

