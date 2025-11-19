بعد 5 أيام من احتجازها في الخليج.. إيران تفرج عن ناقلة نفط

وقالت السفن " شيب مانجمنت" في بيان إن جميع أفراد طاقم ناقلة المنتجات البترولية "تالارا"، التي ترفع علم جزر وعددهم 21 شخصا، بخير.وذكرت الشركة أن الناقلة كانت متجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى عندما اعترضتها الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة الماضي.وقد فقد المدير الاتصال بالسفينة، التي كانت محملة بالديزل عالي الكبريت، على بعد نحو 20 ميلا بحريا من خورفكان الإماراتية.وفي يوم السبت، أكدت التقارير الأولية التي أفادت باحتجاز الناقلة بسبب انتهاكات مزعومة وتحويلها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.وأوضحت الشركة أن السفينة أفرج عنها في الساعة 04:42 بالتوقيت المحلي (01:12 بتوقيت غرينتش) في 19 ، مضيفة أنه لم توجه أية اتهامات ضد السفينة أو طاقمها أو إدارتها ومالكيها.وقالت "كولومبيا شيب مانجمنت": "لقد أبلغنا عائلاتهم، والآن السفينة حرة لاستئناف عملياتها العادية".