إيران تسمح رسمياً للنساء بالحصول على رخص قيادة الدراجات النارية

وأكدت آذر أنه من المهم أن نتمكن من تحديد احتياجات النساء في مختلف المجالات والعمل على تلبيتها، حيث يعد إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء من بين هذه الاحتياجات.ولفتت إلى أنه ووفقا للاستعلامات التي أجريت، فإن إصدار رخصة قيادة دراجة نارية للنساء لا يواجه أي منع قانوني، لكنه يحتاج إلى تنسيق بين الأجهزة المعنية، وهذا المسار جار العمل عليه حاليا، كما أن تدريب المدربات من النساء وتدريب الضابطات المسؤولات عن إجراء الاختبارات يعد من المتطلبات الأساسية في هذا المجال.من جهة أخرى، لفتت بهروز آذر إلى أن استخدام المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها، كالسيارات والدراجات النارية الكهربائية، يساهم في تقليل تلوث الهواء.وختمت بالتأكيد على أنه بشكل عام، فإن النساء غالبا ما يلتزمن بالقوانين، وحضورهن في الشوارع سيسهم أيضا في تحسين السلوك المروري داخل المدن.