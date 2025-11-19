نتنياهو وكاتس يتجولان في سوريا

وقالت هيئة البث إن "نتنياهو وكاتس قاما اليوم الأربعاء بجولة في ، واستمعا إلى عرض للوضع في المنطقة"، لافتة إلى أن "هذه الزيارة تأتي، في ظل الجهود الأمريكية الرامية إلى توقيع اتفاقية أمنية بين وسوريا".وكانت هيئة البث الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام العبرية، أفادت هذا الأسبوع بأن المحادثات بشأن توقيع اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا وصلت إلى طريق مسدود بحسب مصادر إسرائيلية.ولفتت المصادر إلى أن "إسرائيل رفضت طلب الرئيس السوري أحمد الشرع بالانسحاب من جميع النقاط التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق ".وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل ستنسحب من بعض هذه النقاط فقط مقابل اتفاق سلام شامل مع سوريا، وليس اتفاقا أمنيا، وهو أمر لا يلوح في الأفق حاليا".يشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي ، ورئيس أركان الجيش إيال زامير شاركا أيضا في الجولة داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى رئيس جهاز .وكان نتنياهو طلب في وقت سابق أن يتم تأجيل جلسة محاكمته اليوم لدواع أمنية.