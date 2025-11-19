الخزانة الامريكية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطة بروسيا

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في بيان إن " فرضت عقوبات سيبرانية جديدة تتعلق بروسيا، تستهدف 5 أفراد و7 شركات".وتشمل الشركات الخاضعة للعقوبات مركز بيانات في مدينة كيريشي الروسية، وشركة "Datavice Mchj" الأوزبكستانية، وشركة "Hypercore" البريطانية، وشركة "Media Land" وفرعها التابع، وكذلك شركة الاستضافة "ML Cloud" ومزود الخدمة "Smart Digital Ideas".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على ، وتقديم دعم وعسكري إلى نظام .وارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وسبق أن أكد الرئيس الروسي أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.