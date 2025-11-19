تفاصيل قضية سارة خليفة داخل المحكمة

وكانت التحقيقات قد كشفت عن تكوين المتهمين تنظيمًا إجراميًا يهدف لتصنيع مواد مخدرة مُخلقة والاتجار بها، وذلك عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم ما بين الجلب والتصنيع والترويج، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة.وأوضحت التحقيقات أن إجمالي ما تم ضبطه تجاوز 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.وبناءً على نتائج التحقيق، أصدرت عددًا من القرارات العاجلة، من بينها حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم البنكية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي.