سوريا تدين زيارة نتنياهو غير الشرعية لأراضيها: استمرار بالانتهاك

وذكرت الخارجية في بيان أنه "تدين بأشد العبارات الزيارة غير التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزيرا الدفاع والخارجية وعدد من مسؤولي الاحتلال إلى جنوبي البلاد".وأضافت، أن "هذه الزيارة تمثل محاولة جديدة لفرض أمر واقع يتعارض مع قرارات ذات الصلة وتندرج ضمن سياسات الاحتلال الرامية إلى تكريس عدوانه واستمراره في انتهاك الأراضي السورية".