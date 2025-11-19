روسيا تهزم الولايات المتحدة ببطولة الشطرنج العالمية للسيدات

وانتهت المواجهة لصالح سيدات (3-1)، بفوز الروسيتين بولينا شوفالوفا وآنا شوخمان، اللتين لعبتا بالأبيض، وتعادل الثنائي ألكسندرا غورياتشكينا وليا غاريفولينا.وفي المواجات الأخرى، تفوقت إسبانيا على بنتيجة (2.5-1.5) ضمن .وفازت كازاخستان على أذربيجان بنتيجة (2.5-1.5).يذكر أن روسيا تغلبت على كازاخستان بنتيجة 2.5-1.5) في الجولة الأولى.